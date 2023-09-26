У самого недорогого кросс-купе в мире будет электрическая версия

В апреле этого года Suzuki представила новый кроссовер в своей модельной линейке под названием Fronx. Первым рынком для него стала Индия, а месяц назад машину отправили на экспорт в страны Ближнего Востока и ЮАР. В ближайшей перспективе он появится также в Африке, Латинской Америке и даже в Евразии.

Пока автомобиль предлагается только в бензиновой версии, но, если верить сообщениям в индийской прессе, уже скоро у него появится еще и полностью электрический вариант. Его дебют запланирован на 2025 год.

Подробностей о том, каким двигателем и батареей собираются комплектовать «батарейный» Fronx пока нет, но очевидно, что машина сохранит дизайн своего бензинового собрата.

Не изменятся и размеры автомобиля. Сейчас его длина составляет 3,9-метра, ширина – 1,8-метра, а колесная база равна 2,5-метрам.

Уникальная особенность модели Suzuki Fronx заключается в том, что она является самым доступным представителем сегмента кросс-купе в мире.

В Индии за исключительно переднеприводную машину, комплектуемую 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 90 лошадиных сил, а также «механикой» или «роботом» на выбор, просят от 750 тысяч рупий. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это всего 850 тысяч рублей.