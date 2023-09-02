Этот роскошный седан из Китая хочет бросить вызов «немцам»: подробности

Европейский рынок ожидает появления очередного китайского электромобиля, но на этот раз такой моделью станет не машина массового сегмента, а премиальный «батарейный» седан. Его разработала компания BYD и собирается продавать под брендом YangWang.

YangWang – это марка с электрическими автомобилями бизнес-класса, которая в апреле представила внедорожник U8, а недавно показала спортивную 4-дверку U9.

Вскоре к ним должен присоединиться еще и премиальный седан, работающий на электричестве. Название этой модели пока не объявлено, но, скорее всего, ему присвоят обозначение U7.

Накануне в патентном европейском ведомстве появились первые изображения этой 4-дверки. На них YangWang, который, по слухам, будет позиционироваться ни много ни мало как конкурент Mercedes-Benz EQS и BMW i7, предстал в необычном внешнем облике, частично напоминающем другой электрокар BYD с именем Seal.

Премиальной четырехдверке достанется собственный дизайн головной оптики с характерным световым рисунком, большие воздухозаборники в переднем бампере, а также скрытые в кузове дверные ручки.

Небольшой бугорок на крыше может говорить о том, что машина получит систему автономного управления благодаря специальным датчикам и лидарам, а в задней части U7 расположат активный спойлер, дополненный агрессивным диффузором.

Приводить в движение новинку будет силовая установка, которая ранее появилась в моделях U8 и U9. Ее мощность благодаря наличию сразу четырех электромоторов способна достигать отметки в 1180 лошадиных сил.

В продажу в Европе новинка суббренда BYD может поступить уже в начале следующего года.