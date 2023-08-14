Запас хода более 500 км и аккумулятор BYD: в Китае засняли новый кроссовер Neta

Поднебесная компания Hozon Auto готовится расширить свой модельный ряд выпуском нового электрического кроссовера, поставщиком деталей для которого выступит местный автопроизводитель BYD. Накануне машину засняли во время тестов, а местные журналисты раскрыли о ней ряд технических подробностей.

Neta EP32 будет представлять собой среднеразмерный кроссовер, построенный на платформе Shanhai (не путать с названием города Шанхай, которое пишется следующим образом – Shanghai).

Судя по плотному камуфляжу, «паркетник» находится на ранней стадии тестирования, но некоторые конструктивные особенности машины прослеживаются даже несмотря на маскировку.

Кроссоверу достанется агрессивная передняя часть с необычным бампером, наклоненной линией капота и большими фарами. Дверные ручки будут скрыты в кузове, а задняя стойка немного наклонена, что сделает дизайн Neta EP32 близким к фастбеку. Дополнит картину большой спойлер на крыше.

Внутри автомобиля будет установлено спортивное рулевое колесо, а также огромный дисплей, объединяющий в себе экран мультимедийной системы и дисплей, предназначенный для переднего пассажира. В центральном тоннеле виднеется потайное отделение, два подстаканника и площадка для беспроводной зарядки смартфона. Что касается селектора КПП, то он находится прямо за рулем.

Как пишут китайские СМИ, машине достанется тяговый аккумулятор компании BYD – фактически конкурента Hozon Auto. Его емкость составит 72,08 кВт/ч, что обеспечит машине запас хода более 500 километров.

Приводить в движение кроссовер будет электромотор на 170 кВт или 231 лошадиную силу.

В продажу новый кроссовер Hozon Auto поступит ближе к середине-концу 2024 года. Цены на него должны составить от 200 до 250 тысяч юаней или 2,7 – 3,4 миллиона рублей по текущему курсу.