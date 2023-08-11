Китайский BYD показал электрическую замену BMW X6

Китайская автомобильная корпорация BYD работает над новой моделью, премьера которой должна состояться уже в этом году. Машина, получившая название Song L, позиционируется как аналог BMW X6, но работающий не на бензине или дизеле, а на электричестве. В качестве основного конкурента для этой модели в BYD видят Tesla Model Y.

Накануне в Сети появились первые официальные изображения Song L. На них машина предстала в современном внешнем облике, характерном для последних моделей BYD.

Спереди кроссоверу достались узкие фары и вставки по бокам бампера в виде перевернутых «драконьих зубов», тогда как сбоку машина сможет похвастать скрытыми в дверях ручками и покатой линией крыши, спад которой в отличие от BMW X6 начинается уже за задней стойкой, что обеспечивает достаточное количество пространства над головой пассажиров «галерки».

Характерными особенностями кормы Song L станет широкий блок фонарей, простирающийся между задними крыльями через крышку багажника, а также имитация диффузора в заднем бампере.

Длина кроссовера составит 4840 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1560 мм. Размер колесной базы будет равен 2930 мм.

В качестве платформы для новинки BYD выступит архитектура e-platform 3.0, позволяющая оснастить машину тяговыми батареями CTB (cell-to-body).

Характеристики автомобиля объявят ближе к его премьере, запланированной на грядущие несколько месяцев. В продажу Song L поступит до конца года.