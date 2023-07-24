Новый суперкар Alfa Romeo будет иметь мощность более 800 л.с.

Компания Alfa Romeo начала обратный отсчет времени до премьеры своего долгожданного суперкара. Официальный дебют пока безымянной флагманской итальянской модели запланирован на специальное мероприятие в Милане 30 августа. Вся информация о новинке «Альфы» пока засекречена, но на днях в Сети всплыли некоторые интересные подробности.

Так, если верить итальянскому изданию «Quattroruote», новый суперкар Alfa Romeo будет построен на платформе Maserati MC20, но получит гибридный уклон.

В 2024-м у MC20 появится полностью электрическая трансмиссия, однако новинка «Альфы» пойдет немного другим путем, получит связку из ДВС и электромотора.

В качестве нее может выступить 3-литровый бензиновый V6 с двойным «наддувом», ассистировать которому предстоит электрическому довеску неизвестной мощности. Суммарная отдача такой связки должна составить более 800 лошадиных сил.

Если эта информация подтвердится, то новинка Alfa Romeo осуществит существенный скачок с точки зрения мощности по сравнению с соплатформенным бензиновым Maserari MC20, выдающим 621 лошадиную силу.

Вместе с тем, тот же источник сообщает, что все экземпляры новой топовой модели Alfa Romeo уже распроданы. Предполагалось, что их выпустят в количестве несколько десятков с ценой, составляющей семизначную сумму.