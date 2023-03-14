Гонщик Ф1 Вальтери Боттас показал особенную Alfa Romeo

В 2021 году Alfa Romeo представила две доработанные версии модели Giulia, получившие индексы GTA и GTAm. В общей сложности их выпустят в количестве 500 штук, и отдельные экземпляры таких «Джулий» уже добрались до своих владельцев. Одним из них оказался пилот Формулы-1 Вальтери Боттас, который также является частью этой итальянской команды.

На днях Боттас посетил автосалон Stellantis в Италии, где его лично встретил генеральный директор Alfa Romeo и менеджер команды Формулы 1. Они вручили гонщику ключи от его личного автомобиля серии GTAm.

Машина является «топовой» версией Giulia, обладающей меньшим весом и продвинутыми характеристиками.

Giulia GTA и GTAm созданы на базе модификации Quadrfoglio и используют один и тот же 2,9-литровый бензиновый двигатель мощностью 533 лошадиные силы.

Благодаря партнерству со специалистами Sauber автомобилю достался активный передний диффузор, больше вентиляционных отверстий, статичное антикрыло сзади, более широкие крылья и новый диффузор сзади.

В версии GTAm отсутствуют задние сиденья. Вместо них установлен каркас и гоночные ремни безопасности. Alfa Romeo утверждает, что на разгон с места до 100 км/ч седану требуется 3,6 секунды. Вместе с машиной покупателям этой версии Giulia полагается костюм, шлем, перчатки и гоночная обувь.