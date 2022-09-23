Объявление Alfa Romeo будет посвящено вовсе не Audi

Гоночный коллектив Alfa Romeo, выступающий в Формуле 1, накануне опубликовал в соцсетях анонс некоего заявления, которое будет объявлено 27 сентября. В подписи к малоинформативной фотографии с надписью: «Грядет что-то» был указан хэштег: #KeepMakingHistory – «продолжаем творить историю».

Изначально предполагалось, что речь идет об объявлении о заключении контракта головной команды Sauber, которая сейчас носит спонсорское имя Alfa Romeo, с Audi. Слухи об этом ходят еще с лета этого года.

Впрочем, как отмечают источники в паддоке, заявление, которое гоночная команда сделает в конце сентября, будет посвящено не сотрудничеству с Audi, а продлению контракта с ее действующим пилотов Гуаньюй Чжоу из Китая.

Что касается перспектив приобретения команды немецким автопроизводителем, то пока никаких подробностей о такой сделке нет. Тем не менее, с разрывом переговоров между Porsche и Red Bull, вероятность этого события близка к 100 процентам.