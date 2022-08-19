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Alfa Romeo готовит новый экстра-дорогой спорткар

От: Алексей Шмидт
alfa romeo stradale autocar render front quarter static red 0

Alfa Romeo долгое время планировала возродить легендарные модели GTV и 8C, но руководство компании решило перенаправить научно-исследовательскую деятельность на выпуск серийной продукции. Так появился Tonale, а в ближайшие годы будет выпущен еще более компактный кроссовер как с ДВС, так и с электромотором. Но как насчет спортивного автомобиля?

Слухи о специализированной спортивной машине накануне подтвердил глава автопроизводителя Жан-Филипп Импарато в интервью Autocar:

«Вы увидите что-то в этой области с точки зрения спортивности в первой половине 2023 года. Мы используем одно слово для определения бренда, и это “спортивность”».

Топ-менеджер также заявил, что либо это будет исключительно двигатель внутреннего сгорания, либо это будет чистый EV, то есть вариант с гибридом исключен. Как бы то ни было, 55-летний французский руководитель обещает, что новинка «Альфы» окажется «очень захватывающим, очень избирательным и очень дорогим автомобилем».

Если в Alfa Romeo все же решат остановиться на ДВС, то им, скорее всего, будет 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, позаимствованный у моделей Giulia и Stelvio Quadrifoglio. В хардкорном дуэте Giulia GTA/GTAm шестицилиндровый двигатель развивает мощность 533 л.с. и 600 Нм.

В любом случае, это будет последнее применение итальянской компании мотора V6, поскольку уже подтверждено, что Giulia следующего поколения будет полноценным электромобилем.

Последний спорткаром Alfa Romeo было купе 4С (на фото выше), которое выпускалось в период с 2013 по 2020 год.

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