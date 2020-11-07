Клеить в 2020 году знак «Ш» или нет. ГИБДД разъясняет

Есть ли необходимость клеить на заднее стекло автомобиля знак «Шипы”, переходя на шипованную резину, разъяснили в ГИБДД.

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С приходом холодов в России стартовал сезон «переобувок», что вновь сделало актуальным вопрос: необходим ли знак «Шипы» при переходе на шипованные шины или его можно не клеить. Коллеги из издания «Autonews» обратились к ГИБДД с целью разъяснить ситуацию.

Как сообщили журналистам в госавтоинспекции, использовать знак «Ш» (Ш-шипы, прим. ред.) в 2020 году необязательно. Данный знак потерял свою актуальность 8 декабря 2018 года. С тех пор он не считается обязательным для нанесения на автомобили, оборудованные зимней резиной.

Напомним, что ранее за отсутствие наклейки «Шипы» на заднем стекле автомобиля водитель мог быть оштрафован на 500 рублей. Позже в ГИБДД признали, что установка знака «Шипы» на автомобилях, использующих шипованную резину, потеряла актуальность, поскольку динамические характеристики движения транспортного средства сейчас в значительной мере зависят от иных факторов (конструкция ТС, степень его загруженности, наличие современных электронных систем и другие). Кроме того, наклейку на заднем стекле автомобиля назвали небезопасной, поскольку она может ограничивать обзор с места водителя через зеркало заднего вида.