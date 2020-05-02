Новый Citroen C3L готовятся представить в Китае

Фото: Citroen

Компания Citroen готовится к официальному дебюту удлиненного седана C3 с приставкой «L» (Large – «большой»), спроектированного специально для китайского авторынка. Накануне в Сеть утекли первые изображения новинки.

Производством C3L займется Citroen совместно со своим китайским партнером Dongfeng. Автомобиль спроектирован на платформе C-Elysee и представляет собой «заниженную» версию компактного кросса C3-XR, который сейчас продается в Европе. Поэтому фактически новый C3L является кросс-версией седана, как у нас Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway. Длина автомобиля составляет 4510 мм, а высота – 1510 мм.

В моторную линейку войдет 1,6-литровый «атмосферник» на 116 лошадиных сил, а также 1,2-литровый агрегат на 115 «сил». Стоимость стартовой версии Citroen C3L оценена в 14 тысяч 200 евро или 1 миллион 120 тысяч рублей по текущему курсу. На китайском авторынке новинка расположится между стандартным C3 и C4L.