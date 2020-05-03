«НедоВеста»: в интернете вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118

Фото: “Наш Автопром”

Хэтчбек ВАЗ-2118 (он же «Проект С») мог на десять лет опередить нынешний флагман «АвтоВАЗа» – Lada Vesta, но в итоге так и не встал на конвейер. Накануне в Сеть выложили фотографию этого прототипа 2008 года выпуска, попутно обсудив почему ему не был дан «зеленый свет».

Кому принадлежит экземпляр, заснятый на фото, не сообщается, ровно как и сколько ходовых макетов таких машин было создано.

Кроме ВАЗ-2118 в семейство «Лада Силуэт», разработанное на базе Lada B/C, входил седан 2116 и универсал 2117. В сравнении с седаном 2118 получила более шестидесяти изменений, основным из которых было внедрение нового 1,8-литрового атмосферного двигателя на 112 лошадиных сил, а также 5- и 7-скоростных МКПП с тросиковым приводом. Мотор 5-дверки соответствовал стандартам Евро-4 и Евро-5.

В ходе разработки «Проекта С» «вазовцы рассматривали появление для этой модели дизельной версии и модификации с автоматической трансмиссией. Автомобиль позиционировался как семейный и выделялся среди остальных моделей марки на тот момент, как самый просторный, комфортабельный и безопасный.

В серийное производство «недоВеста» могла выйти в 2012 году, но руководство альянса Renault-Nissan заблокировало этот проект, а в 2014 году компания и вовсе отказалась от него.