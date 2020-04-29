В России появилась новая версия автомобилей Datsun

Фото: Datsun

Компания Datsun объявила о начале приема заказов в России новой версии своих моделей on-DO и mi-DO под названием Black. Так называемая «черная» серия седана и хэтчбека марки оценена в сумму 596 тысяч рублей.

Спецверсия моделей on-DO и mi-DO отличается от обычной наличием 15-дюймовых литый дисках темно-серого цвета, четырех лакированных рукояток дверей, дефлекторов воздуховодов, декоративных элементов центральной консоли и накладки передней панели.

Техническое оснащение, как седана, так и хэтчбека, идентичной исполнению Trust III, но дополнено одной новой опцией – подогревом лобового стекла.

Оба автомобиля в версии Black оснащены 1,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 87 или 106 лошадиных сил. Связку обоим составляет МКПП или «автомат».