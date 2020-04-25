«Убийца» BMW X4 от Geely, ожидаемый в РФ, уже Беларуси

Фото: “Джили клуб”/”Вконтакте”

Компания Geely готовится к выводу на рынок Беларуси купе-кроссовер FY11, окрещенный журналистами «убийцей» BMW X4. Спроектированный на платформе Volvo купеобразный «паркетник» в этом году должен появиться и в России, но произойдет это только после дебюта в стране, где будет вестись производство этой модели (завод «БелДжи» под Минском).

Накануне в сообществе «Джили клуба» в социальной сети «VK» появились первые фотографии Geely FY11, сделанные шоу-руме предприятия «БелДжи». Никаких подробностей относительно FY11 пока не приводится.

Напомним, что весной прошлого года российский офис Geely анонсировал вывод Geely FY11 в продажу в РФ. Ожидалось, что «убийца» BMW доберется до нашей страны в начале 2020 года, однако позже эти планы были пересмотрены.

В Китае Geely FY11 продается с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 177 лошадиных сил, известным в России по «паркетнику» Coolray (у нас он выдает 150 «сил»). Связку агрегату составляет 48-вольтовый стартер-генератор и 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Существуют у FY11 в «Поднебесной» и версии с 2-литровым «вольвовским» турбомотором на 238 «скакунов» и 8-скоростным «автоматом» фирмы Aisin. Кроме них предложены также гибридные модификации на 180 «лошадей».