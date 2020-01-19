Составлен ТОП-5 самых комфортных автомобилей в мире

Британский автомобильный портал CarBuyer составил ТОП-5 самых комфортных автомобилей в мире в различных классах, которые доступны для приобретения на мировом рынке в 2020 году. В ходе отбора журналисты рассматривали отзывы местных автолюбителей, которые должны были оценить способность их машин давать возможность расслабиться, создать уютную обстановку и облегчить перевозку маленьких детей.

На первой строчке этого рейтинге вполне ожидаемо оказался Mercedes-Benz E-Class. Среди преимуществ этой модели эксперты отметили: выдающуюся плавность хода, стильный, дорогой и высокотехнологичный интерьер, а также отличное соотношение мощности и экономичности за счет наличия в линейке 2- и 3-литровых дизельных двигателей.

На второй позиции расположился французской субкомпактный хэтчбек Citroen C3. Этот автомобиль назван идеальным вариантом для ежедневных поездок, поскольку имеет по сравнению со всеми своими конкурентами очень мягкий ход, вместительный багажник и высокоэффективную линейку моторов.

Третье место досталось Jaguar XF, который, по мнению авторов этого ТОП-а, обладает эластичной и эргономичной подвеской, отточенной управляемостью на высоких скоростях и широкой гаммой бензиновых и дизельных агрегатов.

Замкнули пятерку Skoda Superb и Volvo S90 соответственно. Чешский флагман британцы похвалили за просторный салон и багажник, хорошую эргономику и плавность хода, а шведский седан за сочетание яркого дизайна и передовых технологий, просторный интерьер, адаптивную подвеску и наличие «умной» мультимедийной системы Sensus.