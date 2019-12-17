Cadillac Escalade идёт на новый рекорд

Уже в начале февраля будущего года состоится презентация автомобиля модели Cadillac Escalade в новом поколении. Фирма уже начала опубликовывать официальные изображения и ролики.

Так, видеозапись показала, что машина получит невероятно огромный сенсорный экран для управления системой мультимедиа. Сообщается, что его диагональ составит 38 дюймов. Более того, сам монитор получит изогнутую конфигурацию с высокой плотностью пикселей, сравнимую с решениями, которые используются для телевизоров формата 4К. Если в таком исполнении автомобиль выйдет в продажу, то Cadillac Escalade поставит новый рекорд. Ведь ни один бренд такого ещё не показывал.



Пока что неизвестно, будет ли этот широкоформатный тачскрин устанавливаться в базовую комплектацию или же он станет прерогативой для топовых покупателей. Напомним, что новинка будет представлена в Лос-Анджелесе прямо во время недели вручения премии «Оскар».