Опубликованы официальные фото нового Chery Tiggo 7

Китайская Chery поделилась на своих страницах в социальных сетях первыми официальными фотографиями нового кроссовера Tiggo 7. Презентация автомобиля состоится уже 22 ноября в рамках выставки в Гуанчжоу (КНР).

Кроссовер 2020 модельного ряда оснастили массивной решеткой радиатора, сменившей дизайн, «парящей» крышей в стиле последнего Lexus RX, зауженной головной оптикой на LED-элементах и со светодиодными секциями ДХО, а также кормой, выполненной с оглядкой на флагманский Tiggo 8.

Длина новинки составит 4500 мм, ширина – 1842 мм, высота –1746 мм, а размер колесной базы будет равен 2670 мм. Под капот нового Tiggo 7 установят 1,6-литровый турбированный агрегат TGDI Acteco, выдающий 197 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 290 Нм. Пару ему составит 7-диапазонный «робот» Getrag. Привод – только передний.

В стартовых комплектациях обновленный Chery Tiggo 7 будут оснащать прежним 1,5-литровым турбомотором на 156 «скакунов», работающим в связке с 6-ступенчатой МКПП или 6-скоростным «роботом» DCT.

Напомним, что в России сейчас продается дореформенная версия внедорожника Chery Tiggo 7, за которую просят от 999 тысяч рублей.