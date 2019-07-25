Родстер Lamborghini Centenario продают за 4 миллиона долларов

На продажу в Саудовской Аравии выставлен на продажу редкий родстер Lamborghini Centenario. Суммарно за весь период его производства было выпущено всего 40 единиц данной модели, 20 из которых представляют собой купе, а еще 20 – родстеры. Примечательной является цена машины, которая равна 4 миллионам долларов.

Автомобиль окрашен в серый цвет кузова, комбинируемый с оранжевыми вставками. Аналогичная цветовая гамма ранее использовалась «Ламборгини» в ее модели Murcielago.

Передний сплиттер, а также боковые юбки, задний диффузор и заднее крыло на Centenario за 4 миллиона долларов выполнены из карбона, а в интерьере обильно использована алькантара и вставки из того же углеродного волокна.

Приводит в движение родстер 6,5-литровый «атмосферник» V12, производительность которого составляет 759 лошадиных сил при 690 Нм пикового вращающего момента. С таким двигателем Centenario разгоняется с места до первой «сотни» за 2,8-секунды, а его максимальная скорость составляет более 350 километров в час.