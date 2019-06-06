Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.

Сообщается, что новинка стала полностью соответствовать современным стилистическим особенностям бренда. Переднюю часть украшает модернизированная решётка радиатора, на кузове много хромированных изделий, а диски выполнены в двух цветах. Кроме того, колористическая гамма будет расширена новым оттенком под названием Винтажный Красный. Вся оптика оснащается светодиодами, которые теперь доступны даже в базовой модификации. В интерьере же установлена новая система мультимедиа, а также появились мягкие отделочные материалы.

Что касается перечня силовых агрегатов, то в нём есть некоторые изменения. Так, теперь машину можно будет приобрести с двумя новыми дизельными моторами на 1.9 и на 2.0 литра. В первом случае он работает вместе с системой переднего привода и имеет мощность в 148 лошадиных сил. Вторая дизельная установка имеет отдачу в 187 лошадиных сил и сочетается с полноприводной установкой.

Цены на автомобиль пока что держатся в тайне и станут известны только в следующем месяце, тогда как продажи откроются не раньше начала осени.