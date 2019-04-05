Tesla Model Y доступна для заказа в России

Сегодня стало известно о том, что в Российской Федерации открылся приём предварительных заказов на автомобили модели Tesla Model Y. Каждый желающий обзавестись респектабельным суперкаром должен будет внести предоплату в размере 150 тысяч рублей.

Сообщается, что оформить предзаказ можно только на 3 версии электромобиля. Самая доступная версия будет стоить от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Первые же экземпляры доберутся до своих заказчиков только в конце следующего года.

Отметим, что в комплектации Long Range машина будет оснащаться задним приводом, а автономность движения доходит до 483 километров. Самая же дорогая модификация будет стоить 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, что отличительными характеристиками данной модели является увеличенный дорожный просвет, панорамная крыша из прочного стекла, тачскрин для системы мультимедиа с пятнадцатидюймовой диагональю. Кроме того, значительно расширен список помощников для водителя, а также перечень дополнительных опций.