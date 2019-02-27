Volkswagen представил в Китае отдельный бренд Jetta

Модель С-класса Volkswagen Jetta доросла в Китае до отдельного суббренда. Согласно информации, опубликованной пресс-службой китайского подразделения немецкой марки, под брендов Jetta в «Поднебесной» теперь будут продавать исключительно бюджетные модели, цены на которые не будут превышать шесть тысяч евро. Производством таких машин займется совместное предприятие FAW-Volkswagen, расположенное в Чэнду.

Более того, для нового суббренда Jetta уже определено место в рыночной иерархии КНР – марка расположится между главным брендом Volkswagen и местными автопроизводителями.

В модельную линейку нового бренда должны войти автомобили Volkswagen с перелицованным дизайном и удешевленным оснащением.

Компания откроет в Китае 200 дилерских центров Jetta, а также уже нанял «сотни» менеджеров и маркетологов.