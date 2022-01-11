Минивэн Hyundai Staria с космическим дизайном стал еще ближе к России

Корейская марка завершила бюрократические процедуры, затрагивающие новую модель, которую вскоре планирует запустить в продажу в России. Речь идет о минивэне Hyundai Staria, недавно успешно сертифицированном по правилам РФ и других стран ЕАЭС.

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку «Хендай». В документе были раскрыты некоторые технические подробности о модели для российского рынка.

Согласно информации, заключенной в сертификате, продавать Hyundai Staria в России будут с двумя вариантами двигателей на выбор: 3,5-литровым бензиновым мотором G6DU-5 мощностью 249 лошадиных сил и 332 Нм крутящего момента или 2,2-литровым «турбодизелем» D4HB-5, выдающим 177 «сил» и 430 Нм.

Связку обоим составит 8-диапазонная гидромеханическая автоматическая коробка передач. В бензиновом варианте можно рассчитывать только на передний привод, однако в исполнении с мотором, работающем на «тяжелом топливе», будет доступна и трансмиссия 4×4.

Пассажирский «Стария» предложат для российских покупателей как в 7-местной, так и 8-местной компоновках салона. Посадочная формула первой версии будет реализована согласно схеме 2+2+3, а более вместительной – 2+3+3.

Цельнометаллический фургон можно будет выбрать исключительно с 3-местной компоновкой и глухими бортами грузового отсека, лишенными стекол.

Такие Staria оснастят 170-сильным 2,2-литровым «наддувным дизелем», агрегатированным 6-ступенчатой МКПП или 8-скоростным «автоматом».

Привод – только передний. Грузоподъемность коммерческой модели варьируется от 450 до 1 тонны.

Поставлять в Россию Hyundai Staria будут напрямую из Кореи. В продажу на нашем рынке корейские вэны поступят в первом квартале 2022 года.

Какими окажутся цены на новинку, пока сказать сложно. Впрочем, еще в конце прошлого года «Старии» появились на российском вторичном рынке. Их ввозили в страну в частном порядке. За те машины с небольшим пробегом просили в среднем около 5,5 миллионов рублей.