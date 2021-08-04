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«Космовэны» Hyundai Staria продают в России по космическим ценам

От: Алексей Шмидт

В апреле 2021 года компания Hyundai представила новый полноразмерный минивэн Staria с космическим дизайном, который планировалось привезти на российский рынок в четвертом квартале. Однако автомобили добрались до нашей страны немного раньше – их привезли на перепродажу в Москву и Воронеж. Соответствующие объявления появились на портале «Авто.ру». Правда цены этих машин нельзя назвать демократичными.

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Так, Hyundai Staria, продающаяся в Воронеже, оценена в 4 миллиона 810 тысяч рублей. Это автомобиль с пробегом в 50 тысяч километров, компактной мультимедийной системой в салоне и стандартным щитком приборов.

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Выставленная на продажу в Москве «Стария» стоит на 690 тысяч рублей дороже – 5 миллионов 500 тысяч рублей, но на ее одометре красуется цифра в 21 пройденный километр.

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Автомобиль имеет крупную светодиодную оптику, литые колесные диски оригинального дизайна, а также большой сенсорный дисплей в салоне и цифровую «приборку». 

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Оба автомобиля оснащены 7-местным салоном и укомплектованы 2,2-литровым турбодизельным агрегатом мощностью 177 лошадиных сил, ассистирует которому восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. 

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