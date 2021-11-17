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Hyundai Palisade 2022: появились первые фотографии салона

От: Алексей Шмидт
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Hyundai работает над обновлением полноразмерного кроссовера Palisade. Реформенная модель должна добраться до дилеров уже в 2022 году. 

Как будет выглядеть Palisade 2022 пока доподлинно неизвестно, но если верить шпионским фотографиям автомобиля, ранее опубликованным в Сети, ему достанутся незначительные перемены в экстерьере, включая перелицованную переднюю и заднюю оптику, иную решетку радиатора и колесные диски пересмотренного дизайна. 

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И если о внешнем облике машины пока сказать что-то определенное сложно, то об интерьере уже можно. Салон Palisade 2022 удалось сфотографировать корейским журналистам.

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Судя по снимкам, рестайлинговому кроссоверу достанется иное рулевое колесо, измененный блок управления «климатом», в котором часть физических кнопок заменят на сенсорные, а также новая мультимедийная система и более продвинутый пакет безопасности и водительских ассистентов. 

О технических изменениях информации пока нет, но скорее всего агрегатная линейка корейского вседорожника останется прежней. По другим данным, список вариантов Palisade пополнится подключаемым гибридом и новым 2,5-литровым турбомотором, который на ряде рынков придет на смену 3,8-литровому «атмосфернику».

Напомним, актуальный Hyundai Palisade сейчас продается в России. За автомобиль просят от 3 миллионов 639 тысяч рублей. Российские кроссоверы предложены покупателям с двумя вариантами двигателей на выбор: 2,2-литровым «дизелем» мощностью 200 лошадиных сил и 3,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 249 л.с.

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