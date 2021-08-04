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Модернизированный Hyundai Palisade 2022. У него будут другие «поворотники»

От: Алиса Шашкова
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Пока в России только набирают обороты продажи самого большого кроссовера Hyundai, в Корее полным ходом идут дорожные испытания Palisade 2022 модельного года. Мы уже видели рендеры, демонстрирующие возможное направление, по которому пойдут дизайнеры «Хендэ» с фейслифтингом этой модели.

Накануне в объективы фотошпионов попал очередной тестовый экземпляр обновленного Palisade, который приоткрыл еще одно новое визуальное решение реформенного кроссовера – другие указатели поворота (заглавное фото).

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По слухам, передняя часть рестайлингового Palisade будет повторять свежие Santa Fe и Grandeur с решеткой радиатора, плавно перетекающей в узкую головную оптику. Изменения в корме должны произойти с фонарями, которые получат более современную светодиодную «начинку».

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Перемены не обойдут и агрегатную сторону кроссовера. Как пишут корейские СМИ, «атмосферный» V6 будет заменен на 2,5-литровую «турбочетверку». В салоне изменения сведутся к появлению модернизированной мультимедийной системы.

Напомним, на российском рынке Hyundai Palisade предложен с 2,2-литровым дизельным двигателем на 200 л.с. и 3,5-литровым бензиновым V6 с отдачей в 249 «сил». Ассистирует обоим восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. Цены на кроссовер начинаются от 3 миллионов 549 тысяч рублей. 

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