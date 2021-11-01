Новый Nissan Pathfinder 2022 для России: производство стартовало

Nissan приступил к серийному производству нового Pathfinder, который будут продавать на российском рынке. Машины выпускает завод в Смирне (США, штат Теннеси). До наших дилеров автомобили доберутся в начале 2022 года.

В России новый внедорожник предложат в четырех комплектациях, прерогативой каждой из которых станет: интеллектуальный полный привод, 3-зонный «климат», 7 подушек безопасности, электрообогрев ветрового стекла, рулевого колеса и сидений. Кроме того, для реформенной модели станет доступна 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и 10,8-дюймовый экран мультимедийной системы, а также премиальная акустика фирмы Bose.

А еще в оснащение Nissan Pathfinder 2022 будет входить фирменная система полуавтономного движения ProPilot.

Уже в начальной версии японский полноразмерный кроссовер получит 8-местную компоновку салона. Семиместные варианты интерьера с двумя раздельными креслами на втором ряду можно будет выбрать только в «топовых» комплектациях.

Двигатель останется без изменения. В качестве него выступит прежний 3,5-литровый бензиновый V6, выдающий 288 лошадиных сил и 351 Нм, но на смену вариатору придет 9-диапазонный «автомат», а система полного привода получит сразу 7 режимов работы, включая буксировочный.