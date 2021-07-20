ДомойАвтоновости сегодняNissan показал новый Pathfinder для России. Но пока его нельзя купить

Nissan показал новый Pathfinder для России. Но пока его нельзя купить

От: Алексей Шмидт
2022 nissan pathfinder

Компания Nissan опубликовала на официальном сайте бренда в России промо-страницу, посвященную новому поколению кроссовера Pathfinder. Его мировая премьера состоялась в начале этого года. В ходе нее было объявлено, что автомобиль доберется и до российского рынка. 

Согласно информации, размещенной в описании к странице, пятое поколение японского вседорожника появится в продаже в России до конца 2021 года. Цены и комплектации модели пока держатся в секрете.

2022 nissan pathfinder exterior 1

Напомним, производством новой генерации Nissan Pathfinder сейчас занимается завод в американской Смирне (штат Теннеси). В основе модели лежит прежняя платформа, однако внешний вид и интерьер кроссовера по сравнению с предшественником существенно изменился.

KMO 152985 07092 1 t218 101904

Двигатель для свежего поколения большого японского кроссовера доступен только один – 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском, мощность которого составляет 288 лошадиных сил и 351 Нм крутящего момента. Ассистирует ему 9-диапазонная автоматическая коробка передач. 

Предыдущая статьяНовая Волга. Как она могла выглядеть в современной мире

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Nissan показал новый Pathfinder для России. Но пока его нельзя купить

Компания Nissan опубликовала на официальном сайте бренда в России промо-страницу, посвященную новому поколению кроссовера Pathfinder. Его мировая премьера состоялась в начале этого года. В...

Новая Волга. Как она могла выглядеть в современной мире

Как будет выглядеть новый Lexus RX показали на первом рендере

Новый Porsche Macan 2022 – известны все цены для России

Автодом на базе нового Лада Ларгус – он уже существует

Самый мощный Chery Tiggo 8. Раскрыта цена

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+