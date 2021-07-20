Nissan показал новый Pathfinder для России. Но пока его нельзя купить

Компания Nissan опубликовала на официальном сайте бренда в России промо-страницу, посвященную новому поколению кроссовера Pathfinder. Его мировая премьера состоялась в начале этого года. В ходе нее было объявлено, что автомобиль доберется и до российского рынка.

Согласно информации, размещенной в описании к странице, пятое поколение японского вседорожника появится в продаже в России до конца 2021 года. Цены и комплектации модели пока держатся в секрете.

Напомним, производством новой генерации Nissan Pathfinder сейчас занимается завод в американской Смирне (штат Теннеси). В основе модели лежит прежняя платформа, однако внешний вид и интерьер кроссовера по сравнению с предшественником существенно изменился.

Двигатель для свежего поколения большого японского кроссовера доступен только один – 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском, мощность которого составляет 288 лошадиных сил и 351 Нм крутящего момента. Ассистирует ему 9-диапазонная автоматическая коробка передач.