«Заряженный» кроссовер Hyundai Casper N: пока только рендеры

Премьера нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper состоится в середине сентября, но как будет выглядеть автомобиль уже известно. Взяв за основу появившиеся в Сети официальные изображения независимые дизайнеры из виртуального тюнинг-ателье «722 Modeling» решили пофантазировать на тему, как будет выглядеть такой «паркетник» в обвесе N Performance.

Судя по опубликованным рендерам, внешне Casper N будет отличаться от своей обычной версии оригинальной голубой расцветкой, характерной для моделей N Performance, а также продвинутым аэродинамическим обвесом, делающим автомобиль ниже, и выглядящим более спортивно.

По бокам круглых блоков головной оптики расположились дополнительные воздуховоды C-образной формы, а корма выделяется наличием второго выхлопного патрубка.

Колесные диски новинки выкрашены в черный цвет, сквозь которые проглядываются красные тормозные суппорты с литерой «N».

О технической стороне такого кроссовера пока остается только догадываться, учитывая, что «техничка» самого «Каспера» пока официально не подтверждена. По слухам, в его моторную линейку войдут две литровых бензиновых «тройки» мощностью 75 и 99 лошадиных сил, связку которым составит 5-ступенчатая «механика» или пятидиапазонный «автомат». Привод во всех версиях, практически наверняка, будет исключительно передним.

Учитывая, что модель будет позиционироваться как максимально бюджетная, о появлении у нее версии N Performance пока говорить не приходится.