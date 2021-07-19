Обновленный Hyundai Palisade показали на новом рендере

Мы уже рассказывали о том, что компания Hyundai приступила к активным испытаниям прототипа обновленного Palisade. Автомобиль несколько раз попадался в ходе тестов на дорогах Южной Кореи. Полагаясь на эти снимки независимый дизайнер с ником «Hitekro» показал как может выглядеть реформенный «Палисад».

Судя по опубликованному рендеру, рестайлинговый Palisade получит существенно модернизированную переднюю часть кузова, где передний бампер во многом повторяет свежие Santa Fe и Grandeur с радиаторной решеткой, плавно перетекающей в узкую головную оптику.

Как будет выглядеть корма обновленного Palisade на изображении не показали, но можно предположить, что кроссовер оснастят новыми фонарями с более современным светодиодным наполнением и квадратными патрубками выхлопа.

Изменения в технической части должны затронуть моторную линейку, в которой появится новая 2,5-литровая «турбочетверка». Ей предстоит прийти на смену «атмосфернику» V6.

Некоторые перемены наверняка стоит ждать и в салоне, где как минимум появится более современная «мультимедиа».

Напомним, в России кроссовер Hyundai Palisade представлен с двумя вариантами двигателей: 2,2-литровым «дизелем» мощностью 200 лошадиных сил и 3,5-литровым бензиновым V6 на 249 л.с. Связку обоим составляет 8-диапазонный «автомат» и система полного привода. Цены на автомобиль начинаются от 3 миллионов 549 тысяч рублей.