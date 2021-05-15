Для нового Land Rover Defender разработали пакет “ржавого” тюнинга

Фото: Heritage Customs

Голландская компания Heritage Customs, специализирующаяся на необычных тюнинг-проектах, разработала пакет доработок для нового поколения внедорожника Land Rover Defender, превращающего его в ржавый автомобиль.

Ателье выпустило набор аксессуаров Valiance Rusty Rough, включающее в себя декоративные накладки на капот и вентиляционные решетки на передние крылья, материалом которых является не пластик, а металл, причем не полированный, как обычно, а наоборот – ржавый.

Фото: Heritage Customs

В Heritage Customs используют специальную технологию для корродирования деталей этого тюнинг-пакета, замачивая их в соляном растворе, после чего нанося специальный консервирующий состав. По словам специалистов ателье, таким способом коррозия может оставаться на деталях до 20 лет.

Фото: Heritage Customs

Кроме ржавых деталей голландские тюнеры включили в пакет Valiance Rusty Rough доработку интерьера с использованием любых материалов на выбор клиента, а также 22-дюймовые колесные диски Black Crow черного цвета, обутые в низкопрофильный покрышки.

Стоимость комплекта деталей для Land Rover Defender составляет 12 тысяч 475 евро или более 1 миллиона 120 тысяч рублей по текущему курсу.