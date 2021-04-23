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Toyota Land Cruiser 300 впервые сфотографировали вблизи

От: Алексей Шмидт
Фото: Arabian Drive

Вчера в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения Land Cruiser 300, сделанные на одной из парковок в Саудовской Аравии, а сегодня в интернет слили более качественные снимки, на которых реформенный японский внедорожник можно рассмотреть вблизи.

Судя по свежим фото, автомобиль будет выглядеть так же, как и на рендерах, которые появились в Сети еще прошлой осенью. Со сменой поколений рамный японский внедорожник сохранит узнаваемые черты, но получит более рельефный капот, новые бамперы, модернизированную радиаторную решетку с горизонтальными ламелями и светодиодную оптику с динамическими указателями поворотов. 

Длина новинки по сравнению с предшественником увеличится на 20 мм, ширина прибавит 5 мм, а высота уменьшится на 10 мм. Колесная база вытянется на 50 мм – до 2900 мм.

Моторная линейка нового Land Cruiser 300 держится в секрете. По слухам, ее покинет 4,6-литровый V8, на место которого придет 3,5-литровый твин-турбированный агрегат V34A-FTS, выдающий 415 л.с. Дизельная версия LC300 будет представлена 3,3-литровым наддувным двигателем V6 мощностью 309 «сил». Связку обоим вариантам составит десятиступенчатый «автомат». В 2022 году линейка силовых агрегатов Land Cruiser 300 будет расширена гибридом. 

Премьера нового поколения Toyota Land Cruiser должна состояться до конца этой весны. Производство автомобиля наладят уже 1 июля. Первоначально на конвейер встанет бензиновая версия внедорожника, а дизельная присоединится к ней позднее. 

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