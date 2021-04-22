Новые Toyota Land Cruiser 300 сфотографировали на стоянке

Фото: Arabian Drive

Сегодня мы уже рассказывали о том, что в Сети появилось первое фото нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 без камуфляжа. В объектив фотографа попала GR-версия новинки, а теперь в интернет утекли снимки обычного варианта этой модели, причем с нескольких ракурсов.

Целую партию машин, кузова которых полностью лишены пленочной маскировки, запечатлели на одной из стоянок в Саудовской Аравии. Судя по фотографиям, автомобили отличаются узкой светодиодной оптикой, массивной решеткой радиатора, фирменным передним бампером, рельефным капотом и крупными колесами, размер которых будет варьироваться от 17 до 20 дюймов.

Фото: Arabian Drive

По предварительной информации, внедорожники получат под капот 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 420 лошадиных сил и 3,3-литровый «турбодизель» на 309 «сил». Трансмиссия – десятидиапазонный «автомат».

Производство бензинового варианта начнется 1 июля 2021 года. Дизельная модификация появится чуть позже, а гибридное исполнение стоит ждать не раньше 2022 года.