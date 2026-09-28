Как Брэд Питт рекламировал недорогую Toyota Corolla

Мировых кинозвезд, в отличие от отечественных, сегодня сложно представить рекламирующими бюджетные автомобили. Но такие примеры были в начале 2000-х. В одном из них «засветился» на тот момент один из самых популярных голливудских актеров Брэд Питт и недорогой семейный автомобиль Toyota Corolla Altis.

Рекламная кампания 2001 года проходила сразу на нескольких рынках – в Филиппинах, Таиланде и на Тайване. Создатели роликов сделали ставку на городские пейзажи, динамичный монтаж и музыкальное сопровождение композиции Рики Мартина «Shake Your Bon Bon».

Участие Брэдa Питта помогло представить Corolla Altis совсем не в привычном для недорогого семейного автомобиля амплуа. Седан позиционировался через стиль и визуальную привлекательность. Примечательно, но голливудская звезда стала центральной фигурой рекламных материалов, тогда как сам автомобиль Toyota был показан на них лишь мельком.

Сегодня Corolla Altis по-прежнему присутствует в модельной линейке Toyota на рынках Юго-Восточной Азии. В Таиланде стоимость модели начинается от 909 тысяч батов, что по приведенному в исходных данных пересчету соответствует примерно 2,3 миллиона рублей.

Для местного рынка автомобиль предлагается с компактной силовой установкой 2ZR-FXE/4 мощностью 98 лошадиных сил и крутящим моментом 142 Нм. В трансмиссии используется электромеханический вариатор E-CVT.

Corolla Altis доступна в Таиланде и с гибридной силовой установкой. Гибридная версия стоит дороже бензиновой модификации, продолжая расширять выбор силовых установок в семействе седана.

Ранее мы рассказывали о планах Toyota по смене поколения этой модели. Премьера автомобиля, от которого ждут радикальных перемен в свежей генерации, должна состояться уже в следующем году.