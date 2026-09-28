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Как Брэд Питт рекламировал недорогую Toyota Corolla

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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История о том, как известный голливудский актер поучаствовал в рекламной кампании Toyota Corolla Altis

Как Брэд Питт рекламировал недорогую Toyota Corolla

Мировых кинозвезд, в отличие от отечественных, сегодня сложно представить рекламирующими бюджетные автомобили. Но такие примеры были в начале 2000-х. В одном из них «засветился» на тот момент один из самых популярных голливудских актеров Брэд Питт и недорогой семейный автомобиль Toyota Corolla Altis.

Рекламная кампания 2001 года проходила сразу на нескольких рынках – в Филиппинах, Таиланде и на Тайване. Создатели роликов сделали ставку на городские пейзажи, динамичный монтаж и музыкальное сопровождение композиции Рики Мартина «Shake Your Bon Bon».

Как Брэд Питт рекламировал недорогую Toyota Corolla

Участие Брэдa Питта помогло представить Corolla Altis совсем не в привычном для недорогого семейного автомобиля амплуа. Седан позиционировался через стиль и визуальную привлекательность. Примечательно, но голливудская звезда стала центральной фигурой рекламных материалов, тогда как сам автомобиль Toyota был показан на них лишь мельком.

Как Брэд Питт рекламировал недорогую Toyota Corolla

Сегодня Corolla Altis по-прежнему присутствует в модельной линейке Toyota на рынках Юго-Восточной Азии. В Таиланде стоимость модели начинается от 909 тысяч батов, что по приведенному в исходных данных пересчету соответствует примерно 2,3 миллиона рублей.

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Для местного рынка автомобиль предлагается с компактной силовой установкой 2ZR-FXE/4 мощностью 98 лошадиных сил и крутящим моментом 142 Нм. В трансмиссии используется электромеханический вариатор E-CVT.

Corolla Altis доступна в Таиланде и с гибридной силовой установкой. Гибридная версия стоит дороже бензиновой модификации, продолжая расширять выбор силовых установок в семействе седана.

Ранее мы рассказывали о планах Toyota по смене поколения этой модели. Премьера автомобиля, от которого ждут радикальных перемен в свежей генерации, должна состояться уже в следующем году.

Фото:Toyota

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