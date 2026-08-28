Kia Sportage может пережить радикальные изменения в новом поколении

Рендер: TopElectricSUV

Каким будет следующий Kia Sportage и что изменится в популярном кроссовере? Ожидается, что шестое поколение модели получит заметно переработанный дизайн, новую мультимедийную систему и серьезные изменения в линейке силовых установок.

Kia Sportage выпускается с 1993 года и за это время сменил пять поколений. Модель стала одной из ключевых в линейке корейской марки и постепенно перешла от компактного внедорожника к современному кроссоверу. Нынешнее, пятое поколение Sportage дебютировало в 2021 году.

Новый, более агрессивный дизайн

Рендер: TopElectricSUV

В сети появились рендеры Kia Sportage шестого поколения с кодовым обозначением NQ6. Изображения не являются официальными и представляют независимую интерпретацию будущей модели, поэтому серийный автомобиль может получить другой внешний вид.

Спереди можно заметить необычное оформление блока дневных ходовых огней, а также другую решетку радиатора, бамперы и новые фары. Этот дизайн соответствует современной стилистике Kia «Opposites United» и перекликается с решениями, которые уже применяются в современных моделях компании.

Главные изменения коснутся силовых установок

Наиболее серьезная часть будущего обновления связана с техникой. По предварительным данным, версия Sportage с двигателем, работающим на сжиженном газе, будет исключена из линейки. Основной акцент планируется сделать на гибридных HEV и подключаемых гибридных PHEV версиях.

Гибрид получит турбогибридную силовую установку нового поколения объемом 1,6 литра, которая впервые появилась на Hyundai Grandeur. Для PHEV ожидается увеличение запаса хода на электротяге до 100 км.

Изменения затронут и салон. На рендерах и предварительных материалах упоминается тонкий дисплей и новая мультимедийная система Pleos Connect на базе Android Automotive. Она должна поддерживать обновления программного обеспечения по беспроводной сети, а также получить ИИ-помощника на основе языковой модели и открытый магазин приложений.

Ожидается расширение набора электронных помощников, включая дистанционную интеллектуальную систему помощи при парковке и систему помощи при движении по автомагистралям.

Разработка Sportage шестого поколения продолжается. Запуск намечен на третий квартал 2027 года, тогда как североамериканская версия, по слухам, может появиться в начале 2028 года.

Стоимость гибридного Sportage на внутреннем рынке, как ожидается, начнется примерно от 30 миллионов вон (около 1,9 млн рублей). Для PHEV (подключаемая гибридная версия) прогнозируется цена около 45 миллионов вон (порядка 2,8 млн рублей по текущему курсу).

Перспективы появления в России

В перспективе такие кроссоверы доберутся и до российского авторынка, но, скорее всего, это произойдет по неофициальным каналам, как это делается сейчас – через частных импортеров.