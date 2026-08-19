Rosenbauer PANTHER 6x6 electric тушит пожары на расстоянии до 76 метров и заряжается за 20 минут

Фото: Rosenbauer

В аэропорту Даллас Лав Филд в США начала работать электрическая пожарная машина Rosenbauer PANTHER 6×6 electric. При массе около 41,3 тонны она способна разгоняться до 80 км/ч менее чем за 20 секунд в режиме Boost Mode, а ее насос подает почти 9000 литров воды или пены в минуту.

Rosenbauer – один из крупнейших производителей пожарной техники, а семейство PANTHER создавалось специально для аэропортовых пожарно-спасательных служб. Такие машины отличаются высокой производительностью систем пожаротушения и рассчитаны на работу в условиях, где скорость прибытия и возможность быстро подать большой объем огнетушащего состава имеют критическое значение.

PANTHER 6×6 electric создавался как раз для таких задач. Проект электрической машины Rosenbauer и городские службы экстренной помощи Далласа начали разрабатывать в 2024 году.

Перед началом эксплуатации автомобиль прошел около шести месяцев испытаний в аэропорту Даллас Лав Филд. Специалисты проверяли, насколько машина подходит для повседневной работы, сравнивали ее с техникой с дизельными двигателями и задействовали во время тренировочных учений.

Электрический PANTHER 6×6 весит около 41300 кг. При такой массе он способен разгоняться с места до 80 км/ч менее чем за 25 секунд. При включении Boost Mode показатель сокращается до менее чем 20 секунд. Для сравнения, дизельной версии PANTHER на такой разгон требуется около 28 секунд.

Еще одним преимуществом электрической силовой установки стал более низкий уровень шума. Во время работы он примерно на 50% ниже, чем у машины с дизельным двигателем. Для аэропорта это особенно важно, поскольку пожарным необходимо поддерживать связь во время чрезвычайных ситуаций.

При этом переход на электрическую тягу не привел к снижению возможностей пожаротушения. PANTHER 6×6 electric способен подавать воду или пену на расстояние до 76 метров, тогда как обычная версия рассчитана на дальность до 58 метров.

Фото: Rosenbauer

Электрический насос развивает производительность почти 9000 литров в минуту. Благодаря этому пожарные могут воздействовать на очаг с большого расстояния, одновременно увеличивая дистанцию между экипажем и пламенем или поврежденным самолетом.

Для поддержания оперативной готовности машине требуется соответствующая инфраструктура. На станции № 21 аэропорта Даллас Лав Филд установлена зарядная станция мощностью 400 кВт производства XCharge. Первоначально PANTHER поддерживал зарядку мощностью до 300 кВт, что позволяло полностью восполнить заряд примерно за 20 минут.

Сам аэропорт Лав Филд ежегодно обслуживает около 18 миллионов пассажиров, а ежедневный объем перевозок составляет примерно 675 рейсов. Поэтому пожарно-спасательная техника здесь должна быть готова к быстрому реагированию в любое время.

Пожарную технику развивают не только независимые компании, но и крупные мировые автопроизводители. Так, к примеру, недавно мы рассказывали о том, что Mercedes-Benz представил сразу несколько новых пожарных машин, особенностью которых является не только эффективность в борьбе с огнем, но и первоклассные внедорожные качества, позволяющие добираться до самых недоступных участков возгораний.