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Land Rover Defender для небогатых бросит вызов мини-версии Mercedes «Гелендваген»

Текст: Алексей Шмидт
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С момента запуска в продажу нового поколения Land Rover Defender его квадратная форма кузова и брутальный дизайн обеспечили этой модели коммерческий успех.

В новый план британского автопроизводителя входит расширение этого семейства более доступной и компактной модификацией, которую журналисты уже окрестили «Baby Defender». На днях об этом проекте стали известны свежие подробности.

Инсайдеры утверждают, что длина бюджетной версии Defender составит 4,6-метра. Ширина машины будет равна 2-метрам, а высота – 1,8-метрам. Таким образом автомобиль окажется компактнее старшего родственника и будет больше подходить для использования в городе. 

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Спекулятивный рендер нового мини-внедорожника Land Rover

Судя по ранее опубликованным рендерам, вседорожник может сохранить квадратный и строгий стиль с простой компоновкой передней части кузова, но с другими фарами и задними фонарями.

В качестве потенциального конкурента этой модели называют мини-версию Mercedes-Benz G-Class, выход которой запланирован на 2027 год.

Изначально считалось, что «Baby Defender» предложат исключительно в электрической модификации, но резкие изменения в рыночных тенденциях почти наверняка сделают машину гибридом с дизельным двигателем.

Baby Electric Land Rover Defender Sport front 3 4 djnkjp
Прототип Land Rover Defender Mini, замеченный на тестах

Что касается потенциального названия автомобиля, то сейчас рассматриваются несколько вариантов – Defender 80 и Defender Sport.

Премьера новинки Land Rover может состояться через 2-3 года. 

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Фото:Theottle, соцсети

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