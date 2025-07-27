Land Rover Defender для небогатых бросит вызов мини-версии Mercedes «Гелендваген»

С момента запуска в продажу нового поколения Land Rover Defender его квадратная форма кузова и брутальный дизайн обеспечили этой модели коммерческий успех.
В новый план британского автопроизводителя входит расширение этого семейства более доступной и компактной модификацией, которую журналисты уже окрестили «Baby Defender». На днях об этом проекте стали известны свежие подробности.
Инсайдеры утверждают, что длина бюджетной версии Defender составит 4,6-метра. Ширина машины будет равна 2-метрам, а высота – 1,8-метрам. Таким образом автомобиль окажется компактнее старшего родственника и будет больше подходить для использования в городе.
Судя по ранее опубликованным рендерам, вседорожник может сохранить квадратный и строгий стиль с простой компоновкой передней части кузова, но с другими фарами и задними фонарями.
В качестве потенциального конкурента этой модели называют мини-версию Mercedes-Benz G-Class, выход которой запланирован на 2027 год.
Изначально считалось, что «Baby Defender» предложат исключительно в электрической модификации, но резкие изменения в рыночных тенденциях почти наверняка сделают машину гибридом с дизельным двигателем.
Что касается потенциального названия автомобиля, то сейчас рассматриваются несколько вариантов – Defender 80 и Defender Sport.
Премьера новинки Land Rover может состояться через 2-3 года.