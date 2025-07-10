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Новый внедорожник Land Rover Defender Mini показан на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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land rover mini

Весной этого года компания Jaguar Land Rover приступила к первым тестам нового компактного внедорожника, который мировая пресса тут же нарекла Defender Mini.

По слухам, британский автопроизводитель работает над расширением семейства «Дефендера» более компактной моделью, которая внешне будет сильно напоминать старшего брата, но ее цена окажется чуть ниже, чем у оригинального «Защитника».

На днях воспользовавшись шпионскими фотографиями прототипов этой модели цифровой дизайнер «Theottle» подготовил первые рендеры Defender Mini, показав как будет выглядеть этот компактный внедорожник в реальной жизни без камуфляжа. 

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Новый мини-внедорожник Land Rover (неофициальный рендер)

По мнению независимого художника, новая компактная SUV-модель Land Rover получит габариты, схожие со Skoda Yeti. 

При этом внешность машины будет близкой к действующему Defender с угловатыми линиями кузова, полукруглыми дневными ходовыми огнями, вписанными в прямоугольные блоки фар, узкой решеткой радиатора и вертикальными фонарями, разделенными на два отдельных кластера.

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Новый мини-внедорожник Land Rover (неофициальный рендер)

Несмотря на внешнее сходство технически новинка Land Rover должна оказаться в сравнении с «Дефендером» совершенно другим автомобилем. Машина будет спроектирована на новой модульной архитектуре EMA, а комплектовать ее собираются исключительно электрическими двигателями. 

Презентация новинки Land Rover должна состояться в следующем году. Главным ее конкурентом на рынке станет мини-вариант Mercedes-Benz G-Class, который сейчас находится в разработке, и, вероятно, окажется не чистым электромобилем, а гибридом. 

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Фото:Theottle

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