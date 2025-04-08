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Старый и ржавый Land Rover Defender превратили в современного «проходимца»

Текст: Алиса Шашкова
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Современный Land Rover Defender сильно отдалился от своих корней и сейчас представляет собой комфортабельный и изысканный внедорожник. Но утилитарная грубость покинула ДНК этой модели, что сильно не понравилось многим ее поклонникам. 

Вернуть легендарной британской модели этот шарм взялись тюнеры из фирмы «Legacy Overland», восстановившие старый ржавый Defender 1987 года выпуска до состояния, которому могут позавидовать сегодняшние внедорожники Land Rover.

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В основу проекта проходимого, но при этом современного вездехода, легло только шасси, тогда как все кузовные панели были воссозданы заново.

Кузов машины окрасили в цвет Mooreland Grey Blue, а также добавили ей все важные опции комфорта. 

Копия Legacy Land Rover Defender Blue 4 1

Команда «Legacy Overland» не только восстановила внешний облик автомобиля, но и «воскресила» его дизельный двигатель 300 TDI и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Передний и задний дифференциалы были переделаны, а колеса заменили на комплект 18-дюймовых «катков», обутых в «грязевые» покрышки BF Goodrich. 

Копия Legacy Land Rover Defender Blue 3

Внутри машины разместили новые сиденья, передние из которых оснащены функцией подогрева. Переднюю панель, центральную консоль и дверные панели отделали кожей, а устаревшую стереосистему заменили на более современную «мультимедийку» Sony с поддержкой Apple CarPlay.

Другие изменения в салоне внедорожника включили появление у него нового рулевого колеса, ярко-красных датчиков и новой «раздатки».

Цена получившегося автомобиля пока не объявлена. Вероятно, машина будет продана на одних из ближайших аукционов как уникальный лот.

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Фото:Legacy Overlander

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