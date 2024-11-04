Раскрыты три важные новинки Kia на 2025 год

В 2025 году в линейке Kia появятся две крупные электрические новинки, модели EV2 и EV9 GT, которые будут находиться на крайних позициях семейства корейского бренда с нулевым уровнем выбросов. Неудивительно, что первый станет самым доступным электромобилем, в то время как второй должен оказаться самой мощной серийной моделью в гамме компании.

Но не стоит забывать и о долгожданном рестайлинге Sportage, который обновит внешний вид и интерьер, что должно позволить ему сохранить звание одного из самых популярных кроссоверов в мире в C-сегменте.

Kia EV2

Компактный электрический вседорожник Kia растянется примерно на 4 метра, оказавшись на 30 см меньше, чем его старший брат EV3. Несмотря на габариты машина должна предложить щедрую вместительность благодаря колесной базе в 2,56-метра.

Ожидается, что новинка получит два варианта батарей: емкостью 42 кВт/ч с химическим составом LFP (литий-железо-фосфат) и аккумулятор NMC емкостью 62 кВт/ч (никель, кобальт, марганец), которые обеспечат кроссоверу запас хода 300 и 440 километров соответственно по циклу WLTP.

Конкурировать EV2 предстоит с VW ID.2, Cupra Raval и Fiat Grande Panda.

Рестайлинговый Kia Sportage 2025

Основные изменения в обновленном Kia Sportage, как обычно, будут сосредоточены в передней части кузова. Реформенный бестселлер обзаведется новым лицом, напоминающим последние модели Kia, такие как Sorento, получив другую светотехнику, решетку радиатора, бампер, а также новые задние фонари.

Нынешние двигатели должны остаться в строю, но список гибридных силовых установок может быть расширен.

Kia EV9 GT

Флагманский вариант самого большого и дорогого кроссовера Kia EV9 обещают сделать еще круче, чем нынешний вседорожник.

Эстетически машина будет отличаться от простого SUV некоторыми внешними деталями, а основная разница между ними сведется к появлению у новинки более мощного двойного электромотора, превышающего отметку в 600 лошадиных сил. С места до 100 километров в час EV9 GT сможет разгоняться всего за 4 секунды.