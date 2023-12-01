Самый дешевый кроссовер Kia готов к первому обновлению: опубликованы тизеры

Кроссовер Kia Sonet, ставший самым компактным и доступным SUV в линейке корейской марки, появился в 2020 году, расположившись на ступеньку ниже хорошо известного в России «паркетника» Seltos.

Дебютным рынком для машины стала Индия, где и организовали ее производство. Тем не менее машину продавали и в других странах, среди которых с середины 2023 года «затесалась» Россия (к нам «Сонеты» ввозят по параллельному импорту).

Дорестайлинговый Kia Sonet

Накануне в Сеть оказался «слит» первый тизер обновленного кроссовера, дающий представления о том, как он изменится с рестайлингом.

Официальная премьера нового Kia Sonet должна состояться в середине декабря этого года.

Судя по тизерному изображению, машина получит в значительной степени переработанную переднюю часть кузова с более узкой радиаторной решеткой, новыми перевернутыми L-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также другими LED-фарами и обновленным бампером.

Как будет выглядеть корма машины и ее салон пока не показали, но можно ожидать, что внутри кроссовера появится переработанная передняя панель и мультимедийная система с поддержкой беспроводных интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay, а также измененным кластером центральной консоли.

Среди других новшеств обновленного Sonet могут оказаться системы автономного управления ADAS с ограниченным функционалом. А вот агрегатная линейка автомобиля, по всей видимости, не изменится.

Кроссовер продолжат продавать с теми же вариантами моторов и трансмиссий, что и раньше. В зависимости от рынков они включают в себя 1,5-литровый бензиновый атмосферник на 115 лошадиных сил, а также 1,2- и литровые агрегаты на 83 и 120 л.с., помимо которых также доступен 1,5-литровый дизель на 115 «сил».

На полный привод в новом Sonet можно не рассчитывать. Его нет у дореформенного кроссовера и не будет у обновленного.