Раскрыты самые неубиваемые корейские автомобили: их рекомендуют к покупке в России

Автомобили корейских компаний за последние десять лет стали очень популярны как в мире, так и в России. Рецепт успеха оказался прост – относительно невысокая цена по сравнению с конкурентами, практичность, а также надежность. Но какие из них являются самыми крепкими?

В этом вопросе разбирался Daily-Motor.Ru, составивший ТОП-5 самых неубиваемых корейских автомобилей из тех, что представлены на нашем вторичном рынке.

При формировании этого рейтинга мы опирались на информацию, полученную от сервиса «Кореана», который специализируется на обслуживании и ремонте корейских автомобилей.

Hyundai Solaris

Первое место в этом ТОП-е заслуженно занимает многолетний бестселлер компании «Хендэ». «Солярисы» доказали свою неубиваемость широким использованием в таксопарках, где их чаще всего не жалеют.

Несмотря на порой жесткую эксплуатацию стойки стабилизатора на таких седанах способны выхаживать вплоть до 100 тысяч км, тогда как на других моделях аналогичного класса владельцам приходится менять их чуть ли не раз в 40-50 тысяч км.

Kia Cerato и Kia Ceed

Обе модели считают отличными вариантами, когда речь заходит о беспроблемной и комфортной езде. В случае с Cerato очень надежным узлом является сцепление, способное «ходить» до 150 тысяч км, тогда как Ceed отличается долговечностью бензонасоса, который может выйти из строя разве что после 200 тысяч километров пробега.

Kia Rio

Сводный брат Hyundai Solaris также стал частым обитателем российских таксопарков как в крупных городах страны, так и не очень. Причем в последних качество дорог, как известно, часто оставляет желать лучшего. Тем не менее амортизаторы в Rio, согласно мнению сервисменов, даже в таких условиях без проблем выхаживают более 100 тысяч км.

Hyundai Getz

Замыкает этот список один из самых компактных автомобилей Hyundai на «вторичке». Согласно мнению сотрудников автосервиса, занимающегося обслуживанием и ремонтом корейских машин, этот бюджетник приезжает на ремонт механической коробки передач только в том случае, если откатал до этого от 200 до 300 тысяч километров.