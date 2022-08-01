7 важных изменений, которые ждут автомобилистов России в августе

Август 2022 года сулит для российской автомобильной среды множество изменений, которые затронут как категорию обязательного автогражданского страхования, так и непосредственно отечественный рынок. О самых главных переменах рассказали наши коллеги из издания «Газета.ру».

В России подорожает ОСАГО

О том, что Центробанк готовится повысить коридор базового тарифа ОСАГо на 26 процентов, стало известно еще в конце июня. Новые тарифы вступят в силу с августа. Для легковых машин базовая ставка ОСАГО расположится в вилке от 1 тысячи 646 до 7 тысяч 535 рублей. Вместе с тем, в среднем на 6 процентов вырастут и региональные коэффициенты полисов автогражданской ответственности, что должно помочь страховым компаниям справляться с финансовой стороной вопроса в условиях резкого роста цен на запчасти.

В патрулях появятся камеры

ГИБДД занимается тестированием новой системы видеофиксации нарушений, которая будет интегрирована в светосигнальные балки (они же стробоскопы) патрульных машин. Нововведение должно позволить следить за транспортным потоком вокруг автомобиля ГИБДД, а также фиксировать нарушения ПДД. В случае успешных испытаний систему могут ввести в обиход уже в 2023 году.

Штрафы за нечитаемые номера

Август станет последним месяцем, в течение которого автомобилисты в России смогут избегать штрафов за нечитаемые номера при передвижении по платным дорогам. В сентябре за это начнут наказывать минимум на 500 рублей. Такое решение было принято в рамках введения на «платниках» безбарьерной среды, в рамках которой после фиксации номера машины камерами со счета автовладельца будет автоматически списываться необходимая сумма за проезд.

Возвращение кнопки «SOS»

Этой весной в России продлили мораторий для автопроизводителей на обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобилях. Послабление было решено сделать ввиду проблем с дефицитом электронных компонентов, входящих в состав блоков «SOS». Согласно постановлению, выпускать машины без «Эры» можно будет вплоть до 1 августа, а дооснастить уже проданные автомобили необходимо до 1 февраля 2023 года.

Такси попадут под контроль

В августе в России могут быть приняты законы, касающиеся усиления контроля над работой таксопарков и агрегаторов, причем коснётся он не только непосредственно компаний, но и самих водителей, работающих в них.

В Россию приедут новинки

Параллельный импорт, разрешенный с недавних пор в России, должен позволить начать поставки в страну новых автомобилей. Речь идет как о массовых моделях, так и о премиальных.

Автомобили дешеветь не будут

Столь ожидаемое снижение цен на иномарки в России вряд ли окажется возможным в связи с усиливающимся дефицитом таких машин в стране. По мнению экспертов, запаса автомобилей на складах хватит максимум на 2-4 месяца, а ценообразование на «вторичке» будет зависеть в первую очередь от спроса.