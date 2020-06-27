Продажи одной из самых популярных моделей в российской линейке Kia – кроссовера Seltos – приостановлены, сообщает форум «Kia-Seltos.ru” со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, головной офис «Киа» в России дал указание официальным дилерам заморозить продажи кроссовера Seltos в комплектациях: Classic, Luxe и Style. Запрет продаж действует с 11 июня и завершится в июле (точная дата неизвестна).

Отмечается, что ограничения распространяются не только на новые продажи, но и на выдачу уже оплаченных автомобилей.

Причина приостановки продаж «Селтос» связана с проблемой отсутствия блокировки руля при выключении зажигания, а также необходимость устранения этой недоработки в автомобилях, уже отгруженных дилерам. Ожидается, что уже в ближайшее время официальным дилерам будут организованы поставки необходимых запчастей для ремонта уже проданных кроссоверов в рамках сервисного бюллетеня или отзывной кампании.

Напомним, основной особенностью кроссовера Kia Seltos в исполнениях Classic, Comfort, Luxe и Style является запуск двигателя ключом. Остальные комплектации (Prestige, Premium и Premium+) оборудованы системой бесключевого доступа и под указанные в статье ограничения не попадают.