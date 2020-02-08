Suzuki представила свой первый купе-внедорожник

Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.

Компания не сообщила никаких технических подробностей относительной этой модели, которая даже не получила официального названия. Тем не менее, можно предположить, что концепт-кар в серийном исполнении должен перевоплотиться в купеобразный кроссовер Suzuki.

Помимо этого прототипа в Дели дебютировал новый компактный вседорожник Maruti Suzuki Vitara Brezza с бензиновым мотором, разработанный специально для рынка Индии, а также 23 байка. Среди 2-колесных новинок оказались флагманский скутер Access 125, гоночный мотоцикл GSX-RR, спортбайк Gixxer 250 и скутер Burgman Street.