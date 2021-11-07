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Тюнеры превратили Land Cruiser 200 в шестиколесный пикап

От: Михаил Романченко
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Арабские тюнеры представили результаты работ над собственным проектом, в основе которого лежит Toyota Land Cruiser 200. Японский внедорожник 2015 года выпуска превратили в шестиколесный пикап. 

Автомобиль получил название Land Cruiser 6×6, однако формально ведущими у вездехода являются только четыре колеса, а не шесть. За счет компромиссной конструкции разработчикам удалось сохранить штатную шестидиапазонную автоматическую коробку передач «Тойоты», а также стоковую систему полного привода и 5,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель, который не пришлось дорабатывать. 

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Что до его подвески, то она, напротив, пережила максимальную модернизацию. Для того, чтобы тяжелый 6-колесный пикап не упал в грязь лицом по внедорожным качествам в сравнении с обычным Land Cruiser, ему пришлось заменить бамперы на усиленные, установить лифт-кит подвески, а также обуть колеса в «мясистые» покрышки BF Goodrich All-Terrain. В качестве дополнительного оборудования машине достались тягово-сцепное устройство, шноркель и лебедка. 

Интерьер пикапа выполнили в светло-коричневых тонах, а на потолке разместили «звездное небо» (по аналогии с Rolls-Royce). Пассажирам второго ряда достались раздельные кресла с возможностью электрорегулировки в нескольких направлениях и системой вентиляции. Кроме того, каждого «седока» авторы проекта предусмотрели сенсорные планшеты.

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Во сколько обойдется превращение Land Cruiser 200 в шестиколесный пикап не уточняется. Как отмечают разработчики, проект является штучным и создан специально под одного покупателя из ОАЭ, который предпочел оставить эту информацию в секрете. 

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