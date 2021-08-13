Новый кроссовер Nissan и Dongfeng: первые фото и технические характеристики

Компания Venucia, образованная в 2010 году концернами Nissan и Dongfeng, готовится к премьере нового кроссовера, который расположится в модельной линейке бренда на ступень ниже вседорожника Star. Пару дней назад в Сети появились скетчи новинки, а теперь рассекречены ее технические характеристики и опубликованы фирменные изображения.

Скетч дизайна Venucia V-Online

Ожидается, что кроссовер получит название V-Online. Автомобиль, в основу которого ляжет платформа VSA, позиционируется как молодежная модель. Его длина составит 4562 мм, ширина – 1917 мм, высота – 1617 мм, а размер колесной базы будет равен 2700 мм. Эти габариты, для сравнения, представляют собой нечто среднее между Nissan X-Trail и свежим европейским Nissan Qashqai.

Как видно по первым официальным изображениям, внешне Venucia V-Online будет заметно перекликаться со своим «старшим» собратом Star, но не останется без оригинальных решений. Так, например, новому кроссу достанется более покатая крыша, зауженная светотехника, а также увеличенные светодиодные ДХО, выполненные в виде трех полосок. Кроме того, «паркетник» оснастят крупным спойлером и панорамной крышей.

Как будет выглядеть салон V-Online, марка не показала. Но ранее он засветился на одном из шпионских фото. Судя по нему, кроссоверу будет положен большой дисплей, объединяющий в себе виртуальную панель приборов и экран мультимедийной системы, под которым расположатся дефлекторы обдува и ряд клавиш.

Двигатель у V-Online будет тот же, что и у его более крупного родственника Star. Это полуторалитровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 190 лошадиных сил и 260 Нм. Привод, как и в случае с Venucia Star, у V-Online окажется только передним.

В продажу в «Поднебесной» новая модель бренда Nissan и Dongfeng поступит до конца 2021 года. Цены на нее пока не объявлены.