Самый странный Toyota RAV4 показали в первом видеообзоры

В середине июня стартовало серийное производство новых кроссоверов Mitsuoka Buddy, в основе которых лежит пятое поколение модели Toyota RAV4. Премьера таких «паркетников» состоялась осенью прошлого года и вызвала неоднозначную реакцию поклонников «РАВ4». Теперь же один из недавно выпущенных автомобилей добрался до своего покупателя, который поспешил снять на него первый нерекламный видеообзор.

Внешний облик Buddy отсылает к классическим американским внедорожникам Chevrolet 70-80-х, а задняя часть кузова кроссовера выполнена с оглядкой на мотивы Cadillac.

В видеообзоре, который по понятным причинам вышел на японском языке, проясняются некоторые детали внешнего облика «Бадди», в том числе работа его светотехники, а также другие визуально понятные вещи.

Технически автомобиль повторяет пятое поколение Toyota RAV4, отличаясь от оригинала лишь увеличенной на 130 мм длиной. Такой прирост модели обеспечили хромированные бамперы, выполненные в классическом американском стиле.

Интерьер практически не отличается от «РАВ4» за исключением наличия другого шильдика на рулевом колесе и отделки черной кожей с контрастной белой строчкой.

Автомобиль предложен сразу в семнадцати вариантах окраски кузова, шесть из которых являются 2-цветными. Шины – BFGoodrich All-Terrain T/A, а колпаки колес – естественно, хромированные. Линейка двигателей Mitsuoka Buddy включает в себя стандартные 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 168 лошадиных сил и гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС с отдачей в 175 л.с.

Цены на кроссовер начинаются от 4 миллионов 697 тысяч иен или 3 миллиона 200 тысяч рублей. За «топовый» вариант Buddy в Японии просят 5 миллионов 899 тысяч 300 иен, что эквивалентно сумме в 4 миллиона рублей.

Напомним, стоимость обычного Toyota RAV4 пятого поколения в России, на базе которого был построен Mitsuoka Buddy, стартует от 2 миллионов 17 тысяч рублей.