ДомойАвтоновости сегодняСамый странный Toyota RAV4 показали в первом видеообзоры

Самый странный Toyota RAV4 показали в первом видеообзоры

От: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2021 07 21 в 10.58.14

В середине июня стартовало серийное производство новых кроссоверов Mitsuoka Buddy, в основе которых лежит пятое поколение модели Toyota RAV4. Премьера таких «паркетников» состоялась осенью прошлого года и вызвала неоднозначную реакцию поклонников «РАВ4». Теперь же один из недавно выпущенных автомобилей добрался до своего покупателя, который поспешил снять на него первый нерекламный видеообзор.

Внешний облик Buddy отсылает к классическим американским внедорожникам Chevrolet 70-80-х, а задняя часть кузова кроссовера выполнена с оглядкой на мотивы Cadillac. 

В видеообзоре, который по понятным причинам вышел на японском языке, проясняются некоторые детали внешнего облика «Бадди», в том числе работа его светотехники, а также другие визуально понятные вещи. 

Технически автомобиль повторяет пятое поколение Toyota RAV4, отличаясь от оригинала лишь увеличенной на 130 мм длиной. Такой прирост модели обеспечили хромированные бамперы, выполненные в классическом американском стиле.

Интерьер практически не отличается от «РАВ4» за исключением наличия другого шильдика на рулевом колесе и отделки черной кожей с контрастной белой строчкой. 

mitsuoka buddy 14

Автомобиль предложен сразу в семнадцати вариантах окраски кузова, шесть из которых являются 2-цветными. Шины – BFGoodrich All-Terrain T/A, а колпаки колес – естественно, хромированные. Линейка двигателей Mitsuoka Buddy включает в себя стандартные 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 168 лошадиных сил и гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС с отдачей в 175 л.с.

Цены на кроссовер начинаются от 4 миллионов 697 тысяч иен или 3 миллиона 200 тысяч рублей. За «топовый» вариант Buddy в Японии просят 5 миллионов 899 тысяч 300 иен, что эквивалентно сумме в 4 миллиона рублей. 

Напомним, стоимость обычного Toyota RAV4 пятого поколения в России, на базе которого был построен Mitsuoka Buddy, стартует от 2 миллионов 17 тысяч рублей.

Предыдущая статьяDongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Самый странный Toyota RAV4 показали в первом видеообзоры

В середине июня стартовало серийное производство новых кроссоверов Mitsuoka Buddy, в основе которых лежит пятое поколение модели Toyota RAV4. Премьера таких «паркетников» состоялась осенью...

Dongfeng выпустил новый седан Aeolus Yixuan Max

«АвтоВАЗ» закрыл завод, который выпускал «Лада Нива Тревел»

Nissan показал новый Pathfinder для России. Но пока его нельзя купить

Новая Волга. Как она могла выглядеть в современной мире

Как будет выглядеть новый Lexus RX показали на первом рендере

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+