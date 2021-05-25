Hyundai представил американскую версию кроссовера Ioniq 5

Фото: Hyundai

В США состоялась премьера нового электрического кроссовера Hyundai Ioniq. Оказалось, что от своего европейского собрата, дебютировавшего в феврале 2021 года, «американец» не будет отличаться ни с точки зрения габаритов, ни в дизайне. Исключением станет лишь наличие у версии для Северной Америки оранжевых отражателей в фарах и на задних арках.

Для покупателей предложат сразу две версии этого электрического кроссовера: заднеприводную с одним электромотором на 168 кВт мощностью 228 лошадиных сил и 350 Нм, а также полноприводный вариант с двумя двигателями, развивающими 239 кВт (325 «сил» и 605 Нм). Европейская версия Ioniq 5 для сравнения имеет мощность от 170 до 306 лошадиных сил.

Фото: Hyundai

Кроме того, «американец» получил емкую батарею на 77 кВт/ч, позволяющую ему проезжать на одном заряде аккумулятора 244, 269 и 300 миль (393, 433 и 483 км).

Одной из главных «фишек» американского Ioniq 5 является возможность реверсивной зарядки, подразумевающей питание любых устройств, работающих на электричестве, включая и другие электромобили. Машина оснащена двумя розетками, одна из которых установлена в салоне.

Фото: Hyundai

Начало поставок электрической модели запланировано на осень 2021 года. Цены пока не объявлены.