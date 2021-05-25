ДомойАвтоновости сегодняHyundai представил американскую версию кроссовера Ioniq 5

Hyundai представил американскую версию кроссовера Ioniq 5

От: Алексей Шмидт
Фото: Hyundai

В США состоялась премьера нового электрического кроссовера Hyundai Ioniq. Оказалось, что от своего европейского собрата, дебютировавшего в феврале 2021 года, «американец» не будет отличаться ни с точки зрения габаритов, ни в дизайне. Исключением станет лишь наличие у версии для Северной Америки оранжевых отражателей в фарах и на задних арках.

Для покупателей предложат сразу две версии этого электрического кроссовера: заднеприводную с одним электромотором на 168 кВт мощностью 228 лошадиных сил и 350 Нм, а также полноприводный вариант с двумя двигателями, развивающими 239 кВт (325 «сил» и 605 Нм). Европейская версия Ioniq 5 для сравнения имеет мощность от 170 до 306 лошадиных сил. 

Фото: Hyundai

Кроме того, «американец» получил емкую батарею на 77 кВт/ч, позволяющую ему проезжать на одном заряде аккумулятора 244, 269 и 300 миль (393, 433 и 483 км). 

Одной из главных «фишек» американского Ioniq 5 является возможность реверсивной зарядки, подразумевающей питание любых устройств, работающих на электричестве, включая и другие электромобили. Машина оснащена двумя розетками, одна из которых установлена в салоне. 

Фото: Hyundai

Начало поставок электрической модели запланировано на осень 2021 года. Цены пока не объявлены. 

Предыдущая статьяПосмотрите, как выглядит (возможно) самый некрасивый BMW X5 в мире

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Hyundai представил американскую версию кроссовера Ioniq 5

В США состоялась премьера нового электрического кроссовера Hyundai Ioniq. Оказалось, что от своего европейского собрата, дебютировавшего в феврале 2021 года, «американец» не будет отличаться...

Посмотрите, как выглядит (возможно) самый некрасивый BMW X5 в мире

Стало известно, как «ГАЗ» назовет новый автобус

Новый Toyota Land Cruiser 300 получит разный дизайн бамперов

Roewe готовит конкурента Geely Tugella: первые фото

Lada Niva снимется в новом выпуске Top Gear

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77-68196 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 декабря 2016 года. 16+