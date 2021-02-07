Apple приостановила переговоры с Hyundai

Apple Car. Рендер: открытые источники

Американский технологический гигант Apple приостановил переговоры о сотрудничестве в сфере машиностроения с корейской корпорацией Hyundai Motors.

По информации авторитетного агенства «Bloomberg», уже практически запланированная сделка сорвалась буквально на днях. О том, возможно ли, что переговоры будут возобновлены, не уточняется.

Ранее Daily-Motor.Ru уже рассказывал о планах Apple выпустить конкурента Tesla. Сообщалось, что в качестве основного производственного партнера американская фирма рассматривала Hyundai Motors.

По данным агенства «Reuters», переговоры затянулись из-за опасения корейского концерна, что подписание соглашения с Apple превратит Hyundai в контрактного производителя для американской фирмы, как это раньше произошло с Foxconn, выпускающей iPhone.

При этом в Hyundai хотели бы выставить сделку таким образом, чтобы сборкой электромобилей Apple занималась не головная компания, а дочерний бренд Kia.