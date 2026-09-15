Toyota Hiace превратили в микро-квартиру на колесах с кухней, гостиной, спальней и туалетом

Автодом Toyota Hiace ZARA

Рынок автодомов Японии открыл второе дыхание. Спрос на кемперы растет, на что не могут не отвечать местные фирмы, занимающиеся продажей таких автомобилей. Одна из них – Toy Factory – накануне объявила о возрождении автодома ZARA, который отсутствовал в линейке около десяти лет.

Новая версия сохранила компактные для автодома габариты базового Hiace, но получила полностью пересмотренную внутреннюю компоновку. Главным изменением стал отказ от третьего ряда сидений, что позволило освободить больше пространства для отдыха, хранения багажа и дополнительного оборудования.

ZARA впервые появилась в модельной линейке компании Toy Factory в 2011 году как компактный кемпер на базе широкого Hiace со средней крышей. Продажи первого поколения завершились в октябре 2016 года из-за изменений требований безопасности.

Теперь автодом вернулся в совершенно новом формате. Если прежний кемпер имел боковые сиденья и десятиместный кузов типа фургон-кемпер, то новая версия рассчитана на пять человек, причем все посадочные места ориентированы вперед. Разработчики сознательно отказались от третьего ряда: освободившееся пространство было использовано для формирования более просторной жилой зоны.

Основой по-прежнему служит Toyota Hiace Wide Body Middle Roof. Длина автомобиля составляет 4840 мм, ширина – 1880 мм, высота – 2105 мм, поэтому получившийся из этого автомобиля автодом сохраняет сравнительно компактные размеры и остается удобной для повседневного использования.

В задней части салона размещена трансформируемая кровать. При сложенном втором ряду и установленном нижнем матрасе длина спального места достигает 2210 мм, а ширина составляет 1200 мм. Стандартной конфигурации достаточно для размещения двух взрослых, а дополнительные матрасы позволяют превратить заднюю часть в двухъярусную кровать для четырех человек.

Планировка кемпера Toyota Hiace ZARA

При другой компоновке матрас можно поднять, освободив пространство под ним. В результате формируется грузовой отсек объемом до 1000 литров, где можно разместить крупные предметы, включая велосипеды. В правой части предусмотрены дополнительные ниши и подсветка, поэтому доступ к багажу сохраняется и в темное время суток.

Жилая зона построена вокруг переднего и второго рядов. Благодаря отсутствию третьего ряда второй ряд можно расположить ближе к задней части салона, увеличив свободное пространство возле входа. При поездке вдвоем это позволяет пользоваться вторым рядом без необходимости постоянно перестраивать салон.

В задней части справа установлены мойка и холодильник. Рядом находится мебельный модуль с микроволновой печью и верхними шкафчиками, поэтому основные элементы кухонной зоны собраны в одном месте.

Передние сиденья также участвуют в трансформации салона. Спинку пассажирского кресла можно сложить, после чего с помощью специальной подушки сформировать дополнительное место для сидения лицом ко второму ряду. В результате передняя часть превращается в полноценную жилую зону для семьи из четырех-пяти человек.

Для водительского и пассажирского мест доступна опция с креслами Recaro. Toy Factory разработала собственную версию с выраженной боковой поддержкой, но без чрезмерно спортивной посадки, чтобы кресло оставалось удобным во время длительных поездок.

Еще одной деталью новой ZARA стал штатный «коврик для собак», закрывающий пространство центральной консоли между передними креслами. Он может использоваться как место для домашнего питомца, проход между передней и задней частями салона или дополнительная площадка для сидения.

За климат в салоне отвечает автомобильная система Alpine DC Cooler ECO System. Она использует отдельные внутренний и наружный блоки, причем внешний размещен в нижней части конструкции. Система работает от постоянного тока напряжением 24 В и питается от портативной батареи, поэтому кондиционер не требует отдельной сложной силовой установки.

Штатный аккумулятор имеет емкость 1408 Вт/ч и используется не только для кондиционера. От него также питаются холодильник, освещение, розетки и дополнительный обогреватель FF. Предусмотрены зарядка во время движения и внешнее подключение, а в качестве опции предлагается солнечная панель.

При необходимости емкость можно увеличить до 2816 Вт/ч. Для этого устанавливается дополнительная батарея на 1408 Вт/ч, которая размещается внутри выдвижного ящика центральной части правого заднего шкафа. Благодаря этому второй аккумулятор не занимает дополнительное пространство в жилой зоне.

Заднюю часть можно использовать и для размещения ребенка. При поднятых сиденьях второго ряда остается ровная площадка шириной 1200 мм, на которой ребенок может спать поперек. Верхняя конфигурация кровати имеет размеры 1760×1260 мм, а поверхность шкафа рядом с ней может использоваться как рабочий стол.

Безводный туалет автодома Toyota Hiace ZARA

Отдельное место предусмотрено для безводного туалета Clesana X1. Само устройство предлагается в качестве опции, но пространство под левым задним шкафом заранее рассчитано под его размещение, благодаря чему туалет надежно фиксируется во время движения и остается скрытым, когда не используется.

Clesana X1 работает с пленкой, которая после использования герметично закрывает отходы. В результате для эксплуатации не требуется вода, а компактные размеры позволяют хранить устройство внутри самого автодома.