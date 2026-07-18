Продуманный мини-автодом на базе Honda N-VAN получил 2-метровую кровать и вращающиеся кресла

Фото: Auto One

Японская компания Auto One представила необычный мини-кемпер Piccolo Smile, построенный на базе Honda N-VAN. Несмотря на компактные размеры кей-кара, автомобиль получил просторный салон, трансформируемый интерьер и полноценное спальное место длиной более двух метров.

Honda N-VAN дебютировал в 2018 году и быстро стал популярной основой для компактных кемперов благодаря высокому кузову, ровному полу и отсутствию центральной стойки со стороны пассажира. Эти особенности позволяют эффективно использовать внутреннее пространство, что высоко ценится японскими компаниями, занимающимися переоборудованием автомобилей.

Недавно Auto One расширила линейку своих компактных домов на колесах, представив новый кемпер Piccolo Smile. В отличие от большинства аналогичных проектов, которые строятся на базе компактов Daihatsu Hijet или Suzuki Every, новинка использует в основе бестселлер Honda N-VAN.

Коллаж: Daily-Motor

Главной особенностью модели стала трансформируемая компоновка салона. Водительское кресло можно развернуть, после чего передние и задние сиденья образуют уютную зону отдыха, напоминающую небольшую гостиную. Такое решение позволяет с комфортом отдыхать во время путешествий, работать за ноутбуком или просто сделать остановку на чашку кофе.

Несмотря на компактные размеры кузова, Piccolo Smile сохранил полноценный четырехместный салон. При этом автомобиль одинаково хорошо подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий с ночевками. Именно универсальность стала одной из главных задач разработчиков.

При необходимости второй ряд сидений полностью складывается, образуя ровный пол. Благодаря конструкции Honda N-VAN без центральной стойки со стороны пассажира существенно упрощается загрузка крупногабаритного багажа, включая велосипеды, туристическое оборудование или спортивный инвентарь.

Коллаж: Daily-Motor

Еще одно преимущество автомобиля – гибкость компоновки. Один из вариантов предусматривает U-образную зону отдыха со столиком, который можно использовать во время работы или приема пищи. Если открыть боковую дверь, пространство превращается в своеобразную открытую террасу.

Для ночевки предусмотрено полноценное спальное место. После раскладывания матрасов образуется абсолютно ровная кровать, длина которой со стороны пассажира превышает два метра. Благодаря высокому потолку даже в таком положении внутри остается достаточно пространства над головой, что выгодно отличает Piccolo Smile от многих других мини-кемперов.

В задней части салона установлен компактный кухонный модуль с раковиной, подвесными полками и шкафчиками для хранения вещей. Дополняет интерьер мягкая потолочная подсветка, создающая более уютную атмосферу в темное время суток.

Фото: Auto One

Разработчики также предусмотрели складной столик, который крепится к стенке и легко устанавливается в нужном месте. Его можно использовать для приема пищи, работы за компьютером или чтения, а после окончания использования убрать, чтобы освободить пространство.

Практичности добавляют крупные зеркала в задней части салона с отдельной подсветкой, облегчающей переодевание или подготовку к поездке вечером. Кроме того, в кормовой части предусмотрена возможность установки наружного стола, позволяющего организовать небольшую обеденную зону на природе.

Во время движения задние сиденья поднимаются, освобождая вместительное багажное отделение. Такая схема позволяет использовать автомобиль не только для путешествий, но и в качестве обычного городского транспорта.

Фото: Auto One

Отдельное внимание уделено комфорту сна. Матрасы получили многослойную конструкцию с дышащими наполнителями, которые уменьшают накопление влаги и обеспечивают лучшую поддержку тела. В заднем отсеке также размещены аккумулятор и электрическая система, питающая оборудование кемпера.

Что касается цены, то Piccolo Smile получилось сделать относительно недорогим кемпером. Стартовая стоимость этой модели в Японии составляет всего 3 миллиона 137 тысяч 200 иен за базовую комплектацию только со стандартным оборудованием, что при пересчете на российскую валюту сегодня эквивалентно сумме примерно в 1,5 миллиона рублей.